民众：破坏设施危及路人 促严惩跨越行人道泊车

（本报斗湖23日讯）斗湖交通治法单位受促勿对将车子跨过行人道停泊在空地的车主手下留情，避免成为一项恶习之外，也时常压坏沟渠，同时也对来往在街人道的路人造成重大危胁。

这些空地绝大多数是属于私人所拥有，以往执法当局网开一面，是基于停车位不足够；但是，事实证明，许多车主并非是因为不够停车位才被逼将车子停泊在私人空地，而是成为一种习惯，不想花时间寻找停车位之外，也不想支付停车费，所以干脆每次都停泊在这些空地上。

虽然这些空地的私人地主并没有要求采取执法行动，但是当车子要进入这些空地之前，务必跨过沟渠盖与行人道，不仅将沟渠盖甚至是沟渠的架构破坏，而且也威胁到行走在跑道上的路人安全。

有鉴于此，地方政府有必要采取双管其下的政策，首先向有关的地主要求将空地改为私营停车场，并附上规划条件，包括设立进出路口，设立告示牌，提醒路人小心。

这样，一来可以减少停车位不足的问题，二来则杜绝车子继续破坏公物与危胁路人安全事件一再发生，三来也可以因为收费，导致不会再有车主心存免费泊车的心态，一而再，再而三的驾驶车子泊上这些空地。

倘若有关的地主不愿意将空地充当停车场，那麽就必须将空地围起来或昱证防止车子进入的障碍物，像柱子或石礅。

当然，同时也需要对违规的车子进行严厉的执法，否则再好的政策，如果没有加于执法配合，最终也只会沦为纸上谈兵。(18#)