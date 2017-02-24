浙破特大販賣野生動物案 涉穿山甲獅子巨蜥

(浙江24日訊)浙江省森林公安早前偵破一宗特大非法收購、運輸、出售國家珍貴、瀕危野生動物及其製品案，近百名疑犯落網，涉案金額逾億元（人民幣．下同），涉及廣東、廣西、湖南、福建等8省。諸暨市人民法院昨日對包括主犯在內的32名被告作出宣判，其中有15人被判監10年以上。

據了解，諸暨市森林公安前年7月17日接到情報，指有人要到諸暨交易「老虎肉」，遂立即設卡布控，查緝可疑車輛，並截查到一輛小型客貨車，發現其車尾廂內存放着可疑的肉製品和動物骨架，以及一本記錄有「活球」、「大貓肉」、「凍球」、「甲片」等字樣的銷售帳本。來自金華磐安的陳姓車主聲稱，該些都是野豬肉；惟經過多番盤問，陳男承認販賣的是穿山甲等保護動物，車上的肉製品是獅子肉，有20公斤左右。

當晚8時許，諸暨市森林公安局趕赴磐安，對陳某的倉儲經營場所進行突擊搜查，一舉查獲國家一級保護動物巨蜥活體2隻，國家二級重點保護動物穿山甲活體3隻、穿山甲凍體6隻、熊掌1隻等大批保護動物及製品。

從現場提取的交易訊息顯示，違法交易次數數量觸目驚心，其中穿山甲交易最多一次便達上千隻。經查，該些野生動物及製品都是從外省流入浙江的，省森林公安局等遂組成專案組深入調查。

專案組在第一批主犯落網後，梳理出一張遍布廣東、廣西、上海、湖南、江西、福建、浙江、河南8個省市近百名涉案人士的脈絡圖，其後逐一收網。最終，主犯陳某及眾多上、下家被徹底瓦解。