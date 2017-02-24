潘维刚宣布参选中国国民党主席

(中国台湾网24日讯)综合台湾媒体报道，前中国国民党籍“立委”潘维刚今天（24日）宣布将正式投入中国国民党党主席选举。国民党主席洪秀柱、副主席郝龙斌、台湾地区前副领导人吴敦义、台北农产运销公司总经理韩国瑜、国民党前副主席詹启贤此前已宣布参选，这意味着国民党主席选举今天正式进入6选1。

据报道，潘维刚上午召开记者会宣布参选国民党主席，现场挤满支持者，高喊“潘维刚主席、冻蒜（当选）”，包括前国民党副主席林澄枝、国民党籍“立委”王育敏、蒋乃辛、前国民党籍“立委”刘光华、朱凤芝、台当局前“交通部长”叶匡时等人都到场力挺。

潘维刚痛批民进党执政后让社会分化对立，号称最会沟通的蔡英文当局不断抛出重大议题，却没有解决之道，让民众被迫为了自己的权益走上街头互相叫骂。

谈到台退役军人发动抗议年金改革的“八百壮士”活动，潘维刚说，有人问她要不要到场签名支持活动，她哽咽说，自己到场签名也没用，她心疼这些冷风中抗议的民众，但就算再不舍也没办法帮他们解决问题。她呼吁蔡英文正视“立法院”外的“八百壮士”活动，亲自到现场跟大家沟通，把诚意、解决方案拿出来。（中国台湾网 李宁）