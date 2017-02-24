笃中董事部设宴 慰劳留台同学会 许庆隆欣慰筹得预期款项

（本报拿笃记者23日讯）拿笃中学董事部假樱花海鲜楼设宴慰劳沙巴留台同学会拿笃分会于二月十三日成功的在拿笃中学礼堂承办“2017春节文化访问团亚洲团巡回公演”并为拿笃中学筹募维修礼堂经费与教育基金筹得近29万元。

出席这项慰劳宴有拿笃中华商会理事长莫天生，副哩事镸陈必福，曾月祥，副财政陈金鼎，义山主任林观雄，拿笃中学董事长罗德明，董事刘国良，叶运华及谢杜津等.拿笃留台同学分会名誉顾问蔡树忠，拿笃留台分会主席许庆隆，副主席游仁豪，财政陈彩玲，谭少东及许雪平等。拿笃中学徐亚烈校长等。

拿笃中学董事长罗德明在致词中感谢沙巴留台同学会拿笃分会为拿笃中学礼堂筹募维修经费。

罗德明感谢社会人士支持

罗德明董事长说；拿笃中学创办于1969年，至今已届48年。学校的发展，一直获得热心华教的社会人士给予最真诚的关注和支持，学校的设备持续不断地获得改善与提升，使到这块杏坛乐园稳健迈进。

他进一步的说；拿笃中学大礼堂建于1994年，使用至今已有二十多年，礼堂设备及建筑本身愈发陈旧，维修费用不赀。此外，由于学费收入有限，笃中每年支出的各项费用，不敷之数多达80多万。

沙巴留台同学会拿笃分会主席许庆隆在受邀致词时表示感谢学长，学姐，学弟们的通力合作，使到他们这次承办的“2017春节文化访问团亚洲团巡回公演”成功的举行并为拿笃中学筹得预期的款项。

他说，我们只有短短的十来天时间去凖备一切演出的筹备工作，在这段时间，感谢大家的分工合作，使得此次的筹款在短短的时间内，筹得预算的目标。他感谢留台人发挥留台团结的力量，解决面对的－切问题。

根据了解，此次中华民国侨务委员会春节文化访问团亚洲地区巡回访演，是以演唱LiveBand模式，搭配绚丽的投影效果，为覌眾带来最有台湾味的经典歌曲与魔术表演，以动感摇滚，怀旧金曲，魅力唱腔，搭配国际水准的魔术表演，呈现给亚洲地区侨胞最美好的视听享受，共同欢庆新春佳节。团员包括驻马来西亚台北经済文化办事处侨务组秘书，团长张富美，団员于台烟，董事长乐团，客家金曲歌王黄莲煜，张三李四，安歆沄及简铭宣等（31）