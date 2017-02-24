緬甸中資廠遭佔 7被困華工獲救5帶頭者落網

(仰光24日訊)緬甸城市仰光瑞比達工業區一間中資服裝廠，昨早遭約300名罷工工人打砸、搶劫，廠內7名中國籍員工更被禁錮。中國駐緬甸大使館最新消息稱，在中國駐緬甸大使館工作組和緬甸警方的通力協作下，被圍困的中方員工已於昨午安全離開現場。惟部分中方員工在事件中受輕傷，手機、電腦等財物仍在罷工工人手上。

而打砸事件中，目前5名帶頭肇事者已被緬甸警方扣押。中國駐緬甸大使館正繼續與緬方交涉，要求緬方採取有效措施，盡快恢復工廠正常生活生產秩序，依法懲處肇事者，切實維護中國公民和中資企業在緬合法權益。

另據報，廠房目前仍被上百名罷工工人佔領，廠內一片狼藉。有記者在工廠內進行拍攝時，被罷工工人試圖搶走攝影機和手機，因而只好提前從工廠中跑出來。

當地浙商表示，今日下午，在緬投資的60多間中國服裝企業負責人來到中國駐緬甸大使館經參處參加會議，呼籲當地政府全力維護中國公民和中資機構在緬合法權益。