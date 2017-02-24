美家园真耶稣教会 今起两天布道大会

（斗湖23日讯）真耶稣教会（阿拔士路三哩美家园教会）于本月24日至26日（周五晚间至周日傍晚）一连2天2夜，在该教会会堂举办2017年度灵恩布道大会，主题为“你信有神的存在吗？”，欢迎诸位慕道朋友及弟兄姊妹，踊跃擕眷抽空参与聚会，倾听救主耶稣全备的福音。

本年度灵恩布道大会的主题为“你信有神的存在吗？”，并于周五（24日）晚间7时30分至9时正，举办一场福音布道会，由教会传导人分享圣经的内容。

为了让各界亲戚朋友聆听更多美妙圣乐，教会也在周六（25日）晚间7时30分至9时正，特别举办一场以诗歌为主的布道会，除了邀请各个诗歌班先后出场献唱美妙诗歌，以口唱心和赞美天上真神，并邀请传道人主持福音短讲，分享天国福音的好处，使各人得著属灵勉励与造就。

灵恩会时间，则在周六（25日）及周日（26日）的白天时段进行，每日从早晨7时正的早祷会开始，接著有多场崇拜聚会，至到傍晚5时正结束。

上述灵恩会、福音及诗歌布道会，都是免费公开予全体公众人士参与，该教会诚意邀请各界人士来认识真神，体验属灵救恩之奥妙，诚邀诸位渴慕真理的亲朋戚友及慕道朋友，前来聆听福音的喜讯，共同查考《圣经》永生与真道，解开心中关于宗教信仰的疑问。

真耶稣教会欢迎弟兄姊妹踊跃出席参与，并借此难逢机会，并也盛情邀请各界人士踊跃参与。无论您是渴慕真理者、欲学习圣经者、欲了解基督教义者，或欲卸下世间劳苦愁烦享受心灵恬静者等等，教会都无任欢迎您们，愿真神所赏赐的恩典、福气与平安，今日就临到您与家眷。(14)