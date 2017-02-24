莫泽林：把握中国崛起良机 选择留学中国

（本报斗湖23日讯）马来西亚留华同学会于假巴华中学文教中心大讲堂成功举办了中国留学讲座。该校高三学生皆出席聆听该讲座。

马来西亚留华同学会会长莫泽林在致词时表示，目前正值全球化时代，所以选择一个对自己未来发展有帮助的国家来求学是至关重要的。他希望同学们能紧紧把握中国崛起之契机，能在中国留学之际多了解中国。

另外，马来西亚留华同学会副秘书长林家豪也向各位同学分享了他在北京大学求学的经历。他指出，高速发展的中国目前正在用人之际，因此她提供许多诸如奖学金等的优惠来吸引更多国外留学生前来求学。他补充道，马来西亚留学生因能掌握较高的汉语水平而比其他留学生更占优势。

此外，林家豪也表示，中国目前积极走向海外，当中最显著的乃是其“一带一路”之方针，首当其冲的乃是地处东南亚中心的马来西亚。因此，了解中国的马来西亚人才乃是这些走出去的中国企业所需要的人才。

他也补充道，中国大学的学费也比欧美大学来的低，加上学生们也可申请中国政府所提供的优渥奖学金，所以不失为一个经济实惠的留学机会。

而马来西亚留华同学会前会长陈志成随后也希望学生们能紧握此次良机，搭上中国高速发展的顺风车，为自己创造一个“中国机会”。

当天马来西亚留华同学会沙巴联委会主席黄可兴也出席了该讲座会。

欲知详情，欢迎联络斗湖巴华中学的杨金思老师（019-892 9718）。(14)