高雄上演真实版警匪飞车大战 2警受伤开3枪逮拥枪毒贩

(香港中通社台北24日电)台湾高雄市近日上演一场真实版警匪飞车大战，警方追捕拥枪毒贩张姓男子过程中，张男驾车加速逃逸，造成2名员警擦伤，警方开3枪制伏张男，起出改造手枪1把、改造子弹6颗、空气枪1把、狼牙棒和武士刀及毒品。

综合台湾媒体报道，高雄市府警察局凤山分局24日表示，张男涉及强盗、枪炮弹药及毒品等案件，警方组专案小组报请高雄地检署检察官指挥侦办。

专案小组锁定张男行踪，查出他驾驶自小客车出现在新兴区，为免打草惊蛇，员警以汽、机车交替跟监，待张男停车时先以机车拦阻于车前，张男却加速逃逸，造成郑姓员警擦撞倒地手部擦伤，其他员警见情况危急朝右后车轮射击3枪，张男仍驾车脱逃。

随后，警匪展开飞车追逐大战，追至前镇区时张男因右后车轮被子弹射穿无法行驶，准备弃车逃逸时被赶至的员警压制在地逮捕，一名陈姓员警的手脚也擦伤。

专案小组带张男返回住处搜索，起出改造手枪1把、改造子弹6颗、弹匣1个、空气枪1把、狼牙棒、武士刀及安非他命4小包等，以及涉犯强盗案所得来的金项炼1条。

警方询后，全案依强盗、枪炮弹药刀械管制条例、毒品危害防制条例等罪嫌，将张男移送法办。（完）