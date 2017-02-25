【本报拿笃记者二十四日讯】拿笃中华商会将在明天（25日）下午一时，假拿笃中学小礼堂召开2016年度会员常年大会。

大会在召开前将进行多项移交捐款仪式及颁发会员子女优学奖励金。

拿笃中华商会助理婚姻注册官将移交新人注册结婚的乐捐给拿笃中学，另一方面该会农业小组也与往年一样，移交商会辖下农业地种植油棕的收益的华文教育基金给拿笃五间华小，包括丁牙宜巴路五里的新华小学、龙岗坑路启文小学、市区修正小学、西加麦三里的育才小学及五里的侨新小学，以及拿笃中学。

拿笃各华小董事部及笃中董事已接获通知，受促在明天下午出席领取。

在会员子女学优奖励金方面，今年一共有51位会员子女获奖，其中幼稚园有10人、小学组14人、初中组9人、高中组12人、大学先修班2人、大学士、硕士及博士毕业者4人，所有获奖者受促穿着整齐校服出席领奖，不出席者一律不再补发，在外地求学不克出席者可由会员本身或委托人代领。

另一方面，大会将会讨论7项有关民生基设，聘请劳工、保安以及新飞机场之发展和联邦对华小之拨款的提案，其中五项由理事会提呈，两项由会员提呈。

拿笃中华商会长莫天生吁请会员能够拨冗出席，务使大会能有足够的法定出席人数顺利召开。（26）