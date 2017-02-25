先锋队发扬中华文化 育才校友会幼狮团六年前成立

【本报拿笃记者二十四日讯】拿笃不少的社团组织由于没有接班人而青黄不接，主要是青年不愿参与社团活动，而领导人没有培养接班人亦是其中原因之一，这造成一些社团的会务停顿不前甚至处于冬眠状态，有的则是主席理事一再循环连任，勉强把会务推动。

在培养接班人方面，拿笃育才校友会醒狮团可说是一个难得的先锋队，早在六年前便已成立幼狮团，培养狮团接班人，目前该狮团不少的年轻队员都是由幼狮团培养出来的。

据拿笃育才校友会主席林治宏称，更难得的是母校育才也成立了一个幼狮团，至今已进入第二年，并已列入该校的课外活动课程之一，由李运明老师负责。

林治宏主席表示，幼狮团约有30人，由1年级至6年级有兴趣的同学报名参加，在老师的安排下，该会将会派出狮团教练到学校给予指导，按部就班的培养明日狮团接班人。

林主席说，狮团发展至今少不了高椿采青表演，这要讲究基本功夫和艺术技巧，还要关注本身的安全，不可能一步登天，必须勤加练习才能达成。

拿笃育才校友会醒狮团成立以来已有十多年的历史，团员中青幼都有，故此每年都能顺利组团出队，在新年期间向各界商翁打棚贺岁，除了为校友会和母校筹募活动基金外，也为发扬传承中华优良的传统文化献一份力，发一份光。（26）