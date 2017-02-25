南昌一酒店火灾致10人死亡 7相关责任人员被扣查

(南昌25日电)江西南昌市紅谷灘新區白金滙海航酒店今晨8時發生火警，現場濃煙沖天，酒店內有多人被困。有目擊者稱，事發後有人從2樓跳樓逃生。最新消息指，現場再找到7具遇難者遺體，至今大火已造成10死13傷，另有7人被扣查。酒店保安指，火警是位於2樓的卡拉OK因裝修引起，疑為工人切割施工時引起火花，燒着雜物起火，但具體起火原因仍有待進一步調查。

從網傳短片及照片可見，現場濃煙密布，酒店玻璃窗碎片散落一地，酒店附近路段行車受阻。有目擊者指，當時火勢猛烈，有人被困，酒店負責人曾接到通知指有住客在酒店房內暈倒，酒店5樓亦有一對夫妻被困。

消防員接報到場後，先救出一名被困男子，惟他處於昏迷狀態。另據報一名住客從9樓逃生後，臉上有被煙熏的痕迹；有「20多歲的女生從2樓跳下（逃生），摔到了腿」。

事故中有16名傷者被送往醫院救治，其中兩人送院時已死亡，另有一人搶救無效後身亡。消防員又在火災現場找到7具遇難者遺體，故事故至今已造成10人死亡。

酒店保安表示，起火位置是在2樓、正在裝修的卡拉OK。裝修工人常把「垃圾和紙皮放在樓梯口」，他昨日曾叮囑有關方面清理，但不獲理會。他又指，今早有工人切割扶手電梯時火花四濺，引燃棄置旁邊的垃圾而引發火警。至今已有7名相關責任人被扣查。

傷者均為窒息

一人恢復心跳翻生

據中寰醫院深切治療部黃姓醫生指，院方收治的七八名傷者中，其中兩名女傷者被送院時已沒有心跳，「救治過程中有1名傷者心跳復蘇，但隨後又陷入停止狀態」；而所有送往該院的傷者都沒被燒傷，均為火警引致窒息昏迷，目前正緊急搶救。但有媒體引述該院醫護人員指，由於院方當值的搶救人員人數不足，不少醫護被「緊急調來」。

而消防員在撲熄大火後，攻堅組在酒店內正進行第二度排查，搜索酒店內有否被困者仍未獲救。