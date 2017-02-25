台湾大学两名教授 涉论文造假被解聘

(中新社台北25日电) 台湾大学24日晚就论文造假案作出惩处决议，认定郭明良、张正琪教授违反学术伦理，予以解聘。

综合中央社、联合新闻网、中时电子报等台湾媒体25日报道，去年11月，台大生命科学院生化科学研究所教授郭明良的研究团队被爆出涉嫌多篇论文数据造假，引发舆论关注。台大有关方面随后对此展开调查。

台大教师评审委员会24日经过8小时的会议，于当晚10时许就调查结果和惩处决议发布声明。

教评会称，本案共调查17篇论文，其中包括2篇撤稿论文。有关论文中出现大量错误图片等，已经超过无心误用，应追究违反学术伦理责任。

教评会表示，郭明良教授所涉论文问题，早在2006年就已出现，多位硕士生、博士生和博士后研究员也参与其中。郭明良身为这些论文的通讯作者，在十年间都没有检讨改善，应负重大及最终责任，故予以解聘。

调查结果显示，张正琪教授担任第一作者的有关论文中，有图档重复套用，还有论文中实验结果、时序、图文资料涉及不实，故撤销其教授证书，5年内不受理教师资格申请，及5年内不得申请研究计划补助，并予以解聘。

此外，遭到撤稿论文的第一作者、台大博士后研究员查诗婷，将由学位认定审查小组进行研议，可能追回博士学位。而挂名论文被认定贡献不足的台大教授林明灿，教评会决议其5年内不得担任主管职务，且2年内不得申请研究补助。

至于几篇论文共同挂名者、台大校长杨泮池，教评会认定其于相关论文中担任共同作者合宜，没有违反学术伦理。

本案惩处结果出炉后，台教育主管部门称，将会同科技部门一同查核该案。（完）