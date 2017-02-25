白宮記招大報復 BBC紐時CNN被拒門外

(華盛頓25日訊)美國總統特朗普周五出席保守派政治行動大會（CPAC），演講時不忘炮轟傳媒，點名紐約時報、美國有線新聞網絡（CNN）等為「虛假傳媒」。白宮同日舉行記者會，多家傳媒極罕有地被拒諸門外，此舉被視為特朗普正式向傳媒開戰。

特朗普在CPAC上再度批評傳媒：「幾天前我曾說這些虛假傳媒是人民公敵，他們的確是。他們是美國民眾的敵人。」但他的話再度被曲解為「傳媒是人民公敵」，這就是虛假傳媒的手法。他表示假新聞記者不代表人民，虛假媒體並不會告訴民眾真相：「他們很醒目、很狡猾，而且很不誠實。」CNN更被特朗普點名諷刺是「克林頓新聞網絡」。

CNN周四引述匿名白宮官員報道，白宮幕僚長普里伯斯就特朗普團隊有否與俄羅斯接觸一事，向聯邦調查局（FBI）施壓，惟不得要領。特朗普在大會回應指，應該禁止媒體使用匿名消息，他稱傳媒以此手法「作故仔」，要求匿名者當面對着他說話。

特朗普發表演說後，白宮發言人斯派塞舉行非正式記者會，詎料他臨時將舉行地點由白宮傳媒室搬到其個人辦公室，變成只招待部分傳媒、不准拍攝的私人記者會。霍氏新聞（Fox News）和華爾街日報等部分傳媒獲邀內進，負責向不獲邀的傳媒發布消息；而CNN、紐約時報、英國廣播公司（BBC）、洛杉磯時報、Politico及BuzzFeed等多家大小傳媒，均被拒諸門外。

白宮的安排引來傳媒嘩然，獲邀的美聯社拒絕出席以示抗議，法新社則抗議未被邀請而不請自來，白宮記者協會在會後表示強烈抗議。CNN發聲明指：「白宮最新的做法是不可接受的。當你報道他們不喜歡的事實，他們就是這樣報復。」更承諾會繼續不顧一切地報道。