笃区启文 育才 修正 各有球员 获选代表参加全州学联篮赛

（本报拿笃讯）拿笃区华小启文，育才及修正各有球员获选代表东南省前往保佛参加全州中小学学联篮球赛。

据悉，拿笃区共有十二位男女球员获选代表东南省前往保佛参加全州小学学联篮球赛，这十二位球员分别是启文有七位，修正有三位及育才有二位。

拿笃启文小学王美成校长颁发激励顺风红包给七位代表东南省前往保佛参加全州中小学学联篮球代表的学生。

拿笃启文小学的七位代表东南省参加全州中小学学联篮球赛代表是二女五男。二女为NORFADILAH BINTI MAHAT 及NUR AYU . 五男是郭诚恩, 麦韦康,Bryan Kok , 廖国威 , 曾浩。

该校除了七位球员代表前往保佛参加全州中小学学联男女篮球赛之外，该校李杰华亦是此次东南省球队的技术职员，还有赖子康为小学12岁以下男子组教练及李芯莹为医务组。

拿笃修正小学曾昭学颁发激励顺风红包给三位代表东南省前往保佛参加全州中小学学联篮球赛代表的学生。

拿笃修正小学的三位代表东南省参加全州中小学学联篮球代表是二女一男。二女是谢恩（Shenon）及马彦(Maryam). 一男是黄仟亿。

该校除了三位球员代表前往保佛参加全州中小学学联男女篮球赛之外，该校卢玄峰老师也是此次东南省12岁以下球队的领队。

拿笃育才小学有二位代表东南省参加全州中小学学联篮球代表东南省前往保佛参加全州中小学学联篮球赛代表的学生。

拿笃育才小学张志达校长颁发激励顺风红包给二位代表东南省前往保佛参加全州中小学学联篮球赛代表的学生。

拿笃育才小学的二位代表东南省参加全州中小学学联篮球代表是二女一男，男的是韩成伟及女的叶美心。

据悉，全州中小学学联男女篮球赛将在二月二十八日（星期二）在保佛举行，东南省中小学学联男女篮球队将在二月二十七日（星期－）由拿笃集合出发。

全州中小学学联男女篮球赛包括有来自山打根 ：比鲁兰, 京那巴登岸及山打根市区 。西省：亚庇, 兵南邦, 斗亚兰, 兰瑙。北省：古打毛律, 古达, 哥打马鲁都及必达。南省：吧巴, 保佛, 瓜拉班尤及实必丹。内陆省：纳班湾, 根地咬, 丹南及丹布南 。东南省：斗湖, 仙本那, 古纳及拿笃。

据悉，拿笃启文学校的七位篮球员，修正小学的三位篮球员及育才小学的二位篮球员是在较早时代表拿笃区参加东南省中小学篮球赛中表现良好而获选代表东南省小学学联代表队出佂全州赛（31）。