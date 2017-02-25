紫瑜阁医药组 312办爱心捐血运动

(本报拿笃记者24日讯) 拿笃德教会紫瑜阁医药组订3月12日(星期日)早上8时半至中午12时半，于该阁礼堂举办今年第一次爱心捐血运动,以协助拿笃政府医院血库筹募血液充作救人用途。

该阁医药组主任叶爱梅表示，该阁医药组平均每相隔3个月会举办爱心捐血活动，主要是协助拿笃医院血库筹措血液充作救助病人用途，希望各界人士热烈响应捐献宝贵血液。

叶爱梅也说，当天政府医院方面也将派出多位医务人员前来协助民众检验血型血压和进行抽血工作。

她指出，当天凡是成功捐血者，也将一律获得由紫瑜阁医药组赠送精美感谢状及Malta滋补饮品以示鼓励。

欲知详情，可联络该阁医药组主任叶爱梅，019-8534183，或紫瑜阁宣教主任何伟鸿，019-8038383，或紫瑜阁座班吴莉珠，电话089-887006。

以下为拿笃德教会紫瑜阁医药组爱心捐血运动工作小组名单：

顾问：何伟鸿。主任：叶爱梅。副主任：吴翠云。联络：吴莉珠、叶爱梅。布条：卓世彬，Ravi 。登记：孙家欣、卓世彬、沈美媚，吴翠云。证书：叶亿成、黄德雄、孙家欣。场地布置：何伟鸿，德教会少年班。茶点招待：叶瑞珍、吴翠云、冯秋玫，Amy。善后工作：全体医药组人员（31）。