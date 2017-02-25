纳斯伦：去年收入提升逾2千万 笃申请升格为市待批

（本报拿笃记者24日讯）诗南区国会议员拿督纳斯伦曼苏表示，拿笃县议会在2016年收入提升至逾2千400万令吉，已符合升格市议会至少需2千万令吉税收的其中一项基本条件。

他说，拿笃县议会经过多年来的准备功夫，已具备升格为市的条件，目前仅在等待州与联邦内阁的批准。

他也说，拿笃县议会今年也扩大管辖区，把甘榜比旺及附近数个甘榜村落列为服务区，随着申请升格为市，地方政府全体公仆与县议员责任将会更重大。

他说，本州首席部长拿督斯里慕沙阿曼与州地方政府与房屋部，原则已认同拿笃县议会升格为市的申请，一旦申请获得州政府与联邦内阁的批准，拿笃将正式可以升格为市议会。

他深信拿笃的地位一旦提升后，将可争取更多的发展利便，例如兴建新机场、皇宫、提升各项硬体设施，希望追上毗邻区斗湖、山打根的繁荣，造惠带动拿笃更多发展潜能。

拿督纳斯伦曼苏也是联邦种植及原产业副部长。他昨晚出席拿笃县议会公务员与新任县议员亲善晚宴致词时表示，拿笃县议会去年在多方面都取得了佳绩，其中一项就是在收入方面创下了理想的表现。

他说，政府近年大事发展拿笃建设，继提升拓宽诗南路、西加麦路、兴建北环大道、衔接泛婆罗州大道之后，目前也计划拓宽拿笃登牙尼巴路。

他说，随着拿笃区的蓬勃发展，拿笃极需兴建新机场，因此，他将会争取落实原属第11大马计划下，初步耗资5亿令吉，坐落诗拉布干的拿笃新机场计划。

在较早前，拿笃县长依曼阿利在致词时表示，拿笃县议会在2016年收入达2千400万令吉，县议会不仅是注重于数据上的表现，更重要的是确保人民享有应得的服务。

他希望在新一届的县议员互相配合之下，该会接下去的发展可以创下更加辉煌的表现和成绩。

他说，作为地方政府的县议会应该为人民提供最佳的服务，而县议员也必须与县议会密切合作，积极探测民情，将人民的需要传递至地方政府，以便地方政府可以做出所需的改善和服务，这才是地方政府正确的系统运作。

拿笃县议会昨晚在诗南路斯里柏达纳礼堂举行地方政府公务员与2017及2018年新任县议员亲善晚宴，互相交流联谊。

昨晚大会也邀请拿督纳斯伦曼苏为主礼嘉宾。出席者计有拿笃区州议员拿督莫哈末尤索夫阿达、拿笃县官兼县议会主席依曼阿利、县议会行政官莫哈末法兹、诗南区国阵各成员党县议员，包括甲必丹陈一鸣、吴光朋、杨钦文、那加拉祖等（31）。