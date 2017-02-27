台湾禽流感疫情持续 台南嘉义各1例

(香港中通社台北27日电)台湾农委会26日晚公布最新禽流感疫情，台南市新增1例H5N2确诊案例，嘉义县有1例疑似禽流感案例，其中台南扑杀2万多只土鸡，嘉义扑杀近500只火鸡。

综合台媒报道，台南市动物防疫保护处26日晚称，23日接获主动通报，土鸡场内鸡只异常死亡，立即派员至现场进行禽流感疫情调查及移动管制等防疫措施，并采样送卫生试验所检验，确诊为高病原性H5N2禽流感，紧急扑杀2万4586只土鸡。

动物防疫保护处处长吴名彬表示，除依规定扑杀，也进行采样监测工作，不仅针对周边半径1公里内养禽场进行监控，连半径1到3公里内的禽场也进行访视辅导，将持续监测3个月，以确保环境中无禽流感病毒存在，加强防疫工作。

嘉义县家畜疾病防治所27日则指出，25日接获民众通报，指其饲养的火鸡异常死亡，家畜所随即派员采样送验，并开立移动管制书，现场病火鸡奄奄一息且观察死亡数量有增加趋势，与台南及云林火鸡场感染禽流感，急性发病、大量快速死亡有相似疫情，经讨论后，为避免疫情扩散，已于26日预防性扑杀498只火鸡。

台湾大学兽医专业学院名誉教授赖秀穗强调，冬天向来是禽流感高发期，最近冷空气侵袭也让H5N2病毒现踪迹，潜伏在环境中或是野鸟携带的H5N6病毒这阵子也可能会感染养禽场，虽然不至于大规模爆发，但防疫工作仍不能松懈。（完）