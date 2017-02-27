台10人身藏25公斤毒品 圖走私澳紐印尼被截

(桃園27日訊)台灣的航警局日前接獲線報指稱，有運毒集團成員將於228連假期間，以隨身攜帶方式走私毒品出境。航警局於昨日和今日，分別在原打算前往澳洲、新西蘭及印尼的旅客身上，共查獲約25公斤的安非他命，並拘捕共10名男女。

航警局接報指，昨晚有運毒集團成員打算乘坐華航CI-053班機飛往新西蘭奧克蘭市。於晚上8時許，周姓女子等8人抵達桃園機場第二航廈辦理登機，被航警局專案小組認為形迹可疑，於是當場截查，並在8人腰間共搜獲約17公斤安非他命。

而當航警局偵訊周女八人時，得知今日另有運毒集團成員會以同樣方式走私毒品出境，於是根據線報，今日再截查原定乘坐華航CI-761班機前往印尼雅加達的一男一女，分別在兩人的腹部及鞋底查獲13包共重約7.8公斤的安非他命，兩日以來合共截獲約25公斤安非他命。

兩日被查獲的疑犯均供稱，因缺錢花用，遂答應以每人可獲25萬元新台幣的代價替運毒集團走私。全案於偵訊後將依違反毒品危害防制條例移送桃園地方法院檢察署偵辦，並將持續擴大追查幕後集團主腦。