王毅：不能借人權干涉內政 更不能搞政權更迭

(北京27日訊)中國官媒今刊由中國外交部部長王毅撰寫、以人權為主題的文章，王指主權平等是促進和保護人權根本，認為各方要客觀公正看待他國人權事業發展，不能借人權干涉內政，更不能搞政權更迭，呼籲若各方將自身價值觀和人權發展模式強加於人，肆意干涉他國內政甚至發動戰爭，只會造成混亂，導致打開潘朵拉盒式的持久動盪。

該篇題為「共同促進和保護人權、攜手構建人類命運共同體」的文章分成三大部分。王毅在首部分談到「人人得享人權」是人類孜孜以求的崇高目標，稱世界不公、發展不協調問題依舊突出；而人權政治化傾向亦有所上升，雙重標準仍大行其道，「這些『人權亂象』侵蝕人權基本價值，暴露出國際人權領域『治理赤字』」，王認為各方應思考如何加強和改善全球人權治理。

文章第二部分則指中方對人權立場與看法，王認為主權平等是促進和保護人權的根本，同時是國際人權法和聯合國人權工作原本原則，各方應客觀公平看待他國人權發展，不能借此干涉他國內政，同時應止戈化武、講信修睦，為促進和保護人權提供基本的外部條件。

而文章最後則講述中國人權角色與貢獻，表示中國為人權發展道路探索者，堅持人權普遍性與特殊性相統一，走出一條適合國情的中國特色人權發展道路。而中國民主法治建設持續推進，司法領域人權保障取得重大進展，人民依法享有民主權利和自由更廣泛，人權成就有目共睹，「中國的發展將為全球人權事業作出新的更大貢獻」。