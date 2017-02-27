韓國樂天敲定供地部署薩德 中方：将坚决采取必要措施

(北京27日电)中國反對美韓在韓國部署「薩德」導彈防禦系統，祭出連串被稱為「限韓令」的制裁行動，其中提供用地的韓國樂天集團雖受影響，但該集團董事會今日開會，仍決定把集團旗下的星州高爾夫球場供予軍方使用，作為韓國軍方日後部署美軍薩德導彈防衞系統的地點。中國外交部就此表明堅決反對，更指會「堅決採取必要措施維護自身安全利益」。

韓國國防部表示，軍方將在正式簽署土地置換協議後，根據《駐韓美軍地位協定》向美方供地，並依次啟動設計、環境評估、施工，爭取今年內部署薩德。據悉，考慮到高爾夫球場的水電交通配備完善，韓軍認為無需再另建新的基礎設施。

中國外交部今日在例行記者會上回應事件，發言人耿爽直指，中方對此表示堅決反對和強烈不滿。耿爽表示，美韓推進在韓國部署薩德系統，嚴重破壞地區戰略平衡，嚴重損害包括中國在內的本地區有關國家戰略安全利益，不利於維護朝鮮半島的和平與穩定。

耿爽又指，中方反復強調，理解有關方維護自身安全的合理關切，但一國安全不應建立在損害別國安全的基礎上，對韓國方面罔顧中方利益關切，執意配合美方加緊推進有關部署進程感到遺憾，中方對此表示堅決反對和強烈不滿。

耿爽強調，中方反對在韓部署薩德系統的意志是堅定的，並會「堅決採取必要措施維護自身安全利益」，且由此產生的一切後果由美韓承擔，並強烈敦促有關方停止相關部署進程，「不要在錯誤道路上越走越遠。」