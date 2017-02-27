2017中國最好大學排名 清華北大浙大排前三

(北京27日訊)上海軟科教育信息諮詢有限公司今日發布「2017年中國最好大學排名」，綜合中國500間大學的排名，位列三甲依次為北京清華大學、北京大學、浙江大學；四至十位為上海交通大學、復旦大學、中國科學技術大學、南京大學、華中科技大學、中山大學及哈爾濱工業大學。排名與去年變化不大。

創立這排名的程瑩博士表示，中國最好大學排名的評價體系，使用的都是最能體現大學辦學水平的關鍵指標，例如新生高考成績、畢業生就業率、論文數量與質量、成果轉化收入等，強調排名結果能客觀反映大學的競爭性地位。

今年的排名指標除了人才培養、科學研究、服務社會方面外，還首次增加引入留學生比例指標。程瑩認為，「隨着中國綜合國力不斷提升，國家文化影響力日益增強，愈來愈多外國學生選擇到中國接受高等教育。留學生比例是國際通行衡量大學國際化發展水平的基本指標，該指標可以考量我國各個大學的國際聲譽，以及提供國際化教育環境的能力」。

2017年中國最好大學部分排名：

1. 北京清華大學

2. 北京大學

3. 浙江大學

4. 上海交通大學

5. 復旦大學

20. 北京師範大學

28. 蘇州大學

36. 南京航空航天大學

42. 首都醫科大學

50. 上海大學

84.中國政法大學

89. 深圳大學