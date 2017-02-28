团结村设阿末为首委员会 水灾祸首疑公园工程造成

（本报拿笃记者27日讯）拿笃昨天下午面对闪电水灾洗礼后，团结村居民发挥守望相助的精神，漏夜成立一个以哈芝阿末哈芝偌为首的委员会，成员包括森鲁斯、戴昌福、黄沺莱、郑天贵、陈国明、罗裕有与谢桂枝等人，研究采取适当应对行动。

哈芝阿末哈芝偌表示，昨天下午发生的闪电水灾是工程施工瑕疵所造成，承包商与监管单位难逃其咎，这是该村有史以来最不可思议的水灾，整20年来，居民曾经面对过无数次比昨天更大、更长命的豪雨，皆未曾见过所有道路变成河流，居民实地拍摄与录影显示是县议会公园（TAMAN KATAK）挖掘泥土构成洪水下冲，因为工程未完成，同时没有做足防范工作，演变成瓶颈排水系统， 下游原有沟渠不能容纳，终告一发不可收舍，泛滥成灾，这场近乎是人为的水灾应该有人负起责任，居民必当追究，希望当局有个清楚交待。

昨天团结村居民好像被开了个大玩笑，哈芝阿末哈芝偌深表遗憾，况且居民曾经联名致函监管单位工程师，提供建设性排水系统意见，可惜并未受理，其同时吁请受影响的居民切勿再逆来顺受，提供水灾现场相片等资料，以便委员会进行下一步行动所需，居民若有疑问者可以联络其本人手机0138888137或任何一位委员，相片可电邮至expressld@hotmail.com,以便整理。

今天中午，哈芝阿末哈芝偌等人前往工程现场了解实际情况，发现县议会的临时堵水措施单薄，不能承受洪水压力，因为雨天关系，希望能够尽快妥善处理之，避免再一次发生三闪电水灾（31）。

圣多明尼小学水患 课室淹水停车场也汪洋一片

【本报拿笃记者二十七日讯】拿笃西加麦二里圣多明尼小学昨天傍晚发生水患，洪水淹浸入前面的整排课室内，水退后有留下大量的泥浆，影响学生之上课。

圣多明尼小学向来是水患黑区，在昨天下午之一场两个多小时的倾盆大雨，造成一旁的金沙河支流河水暴涨满溢，湍急的河水淹浸入课室内。圣多明尼小学原本地势比路面底，加上进行西加麦扩建双线车道工程之后，路面和桥梁都加高，学校课室如一个底凹盆地，一雨成灾，可想而知。

据校长萧庆珍称，她获悉学校课室淹水后，马上赶回校园视察，并动员六位校工和助手，在水退后马上进行清洗工作，因为学校在今天要进行学期考试，希望能尽量不会影响学生们今天的考试。

水淹发佳中心街道

【本报拿笃记者二十七日讯】拿笃发佳中心在昨天下午的一场两个多小时的大雨中发生水患，多条街道被淹浸，积水不但把整段马路淹在水中，更淹浸上店前五加基，所幸没有淹入店内，否则后果堪虞。

在国民登记局与大东方保险公司之间两排排店的大马路完全淹水，后面发佳酒店及后巷也汪洋一片，车辆只能慢速涉水而过。

淹水原因是排店之前后巷之暗沟堵塞，积满污泥垃圾，以至积水不能顺畅排泄而倒溢，把马路和五加基行人道淹浸。

所幸大雨在下午五时许停竭，积水才逐渐消退，一些店户希望有关当局能定时疏挖当地之排水沟，做好排水系统工作，免得一场大雨低洼地区成泽园，影响各行各业之作息和居民之困扰，造成无可估计的损失。

多个水患黑区 一雨成灾

【本报拿笃记者二十七日讯】拿笃在昨天下午下了一场两个多小时的大雨，低地顿成泽园，多个水患黑区更是一雨成灾，住家淹水深达三尺，道路也因浸水而造成交通中断。

这场倾盆大雨在下午二时许开始，雨势相当大，至下午五时多停止，拿笃市区和近郊多个水患黑区到处淹水，汪洋一片。

在诗南路一里的团结村多年来首次遭到最严重的水患，一些住家淹水深达三尺多，由于事发突然屋主都来不及抢救屋内之财物，除了一些电器，其他家俬如沙发、地毯等都泡浸在水中，水退后又留下大量的溜滑泥浆，居民都要总动员做洗涤善后工作。

水患是在大雨停竭后开始来患，主要是排水沟堵塞，排水不良加上附近小河积水满溢，显示拿笃的排水系统十数年来都没有改善。

据悉，当地一些居民已进行协商成立委员会，致函相关部门反映，同时置疑水患是附近加达公园进行的一项工程所造成。拿笃市区甘邦阿逸的综合体育场也遭殃，整个场地淹水深达尺余，当时有一项运动会，有十多部车辆来不及驶离而淹在水中。

所幸各地之水势在旁晚开始消退，居民忙着进行大扫除，清理满地泥浆和垃圾。（26）