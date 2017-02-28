普门观音庙 成功启建慈悲放生活动

(本报斗湖讯)梵网经云：「若佛子以慈心故，行放生业。一切男子是我父，一切女人是我母，我生生无不从之受生，故六道众生，皆是我父母，而杀而食者，即杀我父母，亦杀我故身，一切地水是我先身，一切火风是我本体，故常行放生，生生受生，常住之法，教人放生。若见世人杀畜生时，应方便救护，解其苦难。

斗湖普门观音庙(26-2-2017)早上在敦都仁波切和千仁啦嘛的带领，数十位佛友随行，前往犀牛港拿督林福安运石码头，启建慈悲放生。

众等愿放生功德回向一切持如来教法的大德高僧长久住世，转正法轮！愿放功德回向给我们生生世世的父母及普天下所有的父母亲，愿他们生者安康快乐，亡者远离恶道得佛加被离苦得乐！

愿放生的功德回向给普天下所有的孩子，愿他们能够健康快乐的成长，幸福平安，福慧增长！

愿放生功德回向给所有身受病苦、贫困以及所有身受苦难的人们，愿他们早日离苦得乐！

愿放生功德回向所有造作杀业的人们，知晓因果不虚，早日回心向善！愿所有放生的物命，永脱网捕吞杀，获尽天年，得生净土！

愿此功德回向给所有善知识们,愿众生能早日有缘听闻佛法,脱离轮回,往生净土愿以此功德悉皆回向，亲自参加放生者、出资放生、乃至一念随喜放生者，悉皆具足是世出世间一切顺缘和安乐，速圆菩提心，精勤菩提行，救护无边众，同生极乐国。

愿以此功德回向给地狱道的众生，愿他们即刻脱离地狱之苦，即刻超升，悉得阿弥陀佛接引 速往无量光佛刹，速速证得无上正等正觉的菩提果位！

愿以此功德回向给饿鬼，畜生，阿修罗道的众生，愿他们即身舍报，悉得阿弥陀佛接引 速往无量光佛刹，速速证得无上正等正觉的菩提果位！

普门观音庙圆满启建 顶礼文武百尊拜忏法会

（本报斗湖讯）斗湖普门观音庙已于25-2-2017晚上7.30pm在敦都仁波切和千仁喇嘛引领众多佛友在大悲殿圆满启建【 顶礼文武百尊拜忏法会】 。

法会为往生轮回各道众生( 已亡生之累世亲眷及有缘众生 )超度，可以使他们在所生各道中得到福报利益，减少痛苦，种下接触佛法之因缘。

以修持忿怒本尊及烟供的方法，使其无始以来所受之深重业障、身体、名号皆被销毁，神识往生净土。

为父母及六道亲眷增加福德及智慧二资粮，清净无始以来因无明所造之业障 。并可去除病魔、增福延寿，使法界免除刀、兵、水、火、及瘟疫之灾。与会众佛友在敦都仁波切与千仁喇嘛引导，以经忏礼拜，法益充满，圆满殊胜法会。(14)