李霖泰吁雇主与雇员 致力营造安全卫生职场

(本报斗湖二十七日讯)全国职业安全与卫生机构主席丹斯里李霖泰今日在沙巴州斗湖指出，根据1994年职业安全与卫生法令，学校是一个工作场所，职业安全与卫生计划将涵盖各层次。

他说，因此，学校必须依据1994年所规定的职业安全与卫生法令下运作。而教师与学校的工作人员是雇员，学生与访客则是工作地点的人士。其实，政府此前亦推出了1967年学校卫生计划和2002年的学校安全计划。

丹斯里李霖泰今日在沙巴斗湖圣拔特中学主持学校职业安全与卫生活动 作上述披露。

李氏呼吁雇主必须遵守与执行1994年职业安全与卫生法令；因为在该法令下，雇主必须提供雇员工作地点的安全与卫生的福利；并确保安全与卫生的工作环境制度。

他透露，在教育部的支持下已经有15间学校参与这项学校职业安全与卫生计划。

目前全国共有7,772间小学和2,408间中学及总共5,074,612名学生和421,828名老师。

在沙巴州，除了斗湖圣拔特中学以外，其他参与该计划的学校是吧巴的Benoni 中学（2016年2月16日）和亚庇的Kebagu 小学（2016年9月24日）

李氏透露，该机构透过企业界的积极配合与赞助已经向多间学校推荐职业安全与卫生的计划，此外还向教师、学校职员与学生灌输与推广有关职业安全与卫生的认知与醒觉。

李氏表示，学校落实1994年职业安全与卫生条文可以确保学校是一个安全的工作地点，并不会影响教师、学生、学校工作人员甚至是访客的健康与安全。

李氏说，全国职业安全与卫生机构积极向不同层次的工作领域推广和灌输职业安全与卫生的醒觉知识，并将职业安全与卫生成为生活中的一种文化。不但如此，该机构还积极向各源流学校推荐学校职业安全与卫生计划，以确保教师、学校职员、学生及访客的安全与卫生。

李氏希望通过这项计划，全国职业安全与卫生机构能够向学校推荐良好职业安全与卫生管理的重要性，以解决有关各项职业安全与卫生的问题。

因此，职业安全与卫生意识不应该只限于教师和学校工作人员而且还应该广展到学生。

这可通过职业安全与卫生教育的宣传、培训和展览。该机构将能够向他们传播与讲解职业安全与卫生的重要性。(14)