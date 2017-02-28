沙巴家庭关怀协会 会员大会暨改选 主席黄侯民

（斗湖讯）沙巴家庭关怀协会第二届理事已于本月二十五日下午会员大会后举行的理事选举中产生了。原任会长黄侯民硕士在没有竞选对手下蝉联会长一职，原任副财政伍时珍则被推选为副会长。文书与财政也分别由潘伟玲及黄仁意蝉联，三位理事分别为原任理事林明丽，新任理事黄薇冰及来自亚庇的袁世伟。理事选举由张育珍主持，从提名到选举都顺利而圆满举行。之后由黄会长主持下推选出张育珍为查账。

解散首届理事会之前，是该协会举行之会员大会，会长黄侯民在秘书伟玲宣布达法定人数后即开始了会议。

秘书透过投影片及书面报告向会员们简报去年（2016年）的活动，分别为两次之医院送温情、四十二小时的助人者自我成长课程、两场各有80-90人出席的亲子讲座及辅导服务等。财政报告中财政黄仁意也指出在成功主办活动、热心人士之赞助及节约管理下，协会的财政尚属健康运作。大会在喜乐和感恩的气氛中宣告结束，之后由张育珍主持第二届理事会改选。

黄侯民会长在当选后致词时感谢会员们的厚爱和鼓励而再次推选他为会长，并向全体会员承诺在其任期内持续贯彻尚未完成的服务理念，并进一歩去落实协会的使命，把建立健全家庭之使命透过讲座、培训、辅导和治疗及小组模式逐步落实。他指出，基于多年的服务及辅导经验，深感沙巴各城镇市民面对的家庭、婚姻及亲子压力，面对需要帮助的家庭为数不少。自两年前协会在斗湖成立以来，接了一些辅导个案，也借著过去两年所办的讲座和培训，提高了人们对家庭的关爱和经营。

去年，该协会也已在亚庇成立了亚庇工作委员会，由一群来自亚庇区的基督徒开始推动服务。黄侯民会长也表示，将来希望也能在山打根及其他城镇设立服务中心。黄会长透露将于近期内委任各服务单位之主任及择期举行就职礼。

凡有意了解该协会之人士，可以直接拨电联络下列理事：黄侯民012-8335989，伍时珍0 168260199，黄仁意019 853 8472，潘伟玲0128013230。