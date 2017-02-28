湖退休校长暨高级助理协会 叶娟呈刘荣华各捐一千元

(本报斗湖二十七日讯)斗湖华小退休校长暨高级助理协会会员大会聚餐晚宴日前于本坡一蓍名餐厅成功举行。

当晚宴开八席，出席者包括该会名誉顾问，法律顾问，赞助人，社会贤达，热心华教人士，各校董事长，校长及副校长等。

当晚也由该会名誉顾问拿督叶娟呈局绅及名誉顾问丹斯里刘荣华准将透过蓝运贵各捐一千令吉予该会。

斗湖华小退休校长暨高级助理协会主席周伟嵩致词时表示， 在过去的日子里，承蒙各位嘉宾鼎力支持, 该会的活动才能如期顺利进行, 特别是该会会员福利工作和协助斗湖华小举办学术上的比赛, 例如每年的华国英(KBMCI)演讲和笔试比赛，全国嘉联青数学比赛，斗湖区赛等。

当天晚上有出席和未克出席的嘉宾，大家都热心华教, 为华教的工作默默耕耘，他们的付出 , 一步一脚印, 把爱的教育萌芽, 培育和扶养长大，把华教工作继续传承下去, 把华文教育源远流长, 毕竟教育工作是神圣的, 是受人尊敬的, 校长, 副校长和老师们继续努力吧！

他代表该会忠诚感谢所有该会名誉顾问,特别是今晚拿督叶娟呈局绅多年来给他们的支持和捐献, 使到他们可以走更长，更远的路。他们也不会忘记感谢裕隆贸易有限公司东主卢金平伉俪报效当晚丰富的晚宴。

斗湖校长协会主席钟孟丽致词时表示，她籍此机会感谢斗湖华小退休校长暨高级助理协会宴请校长，副校长及同道们，当晚大家聚集一堂也算是教育界一大盛会，让他们聚集一起交流看看有什麽可共同研究或联络感情也是一个很好的平台，让同道们尽情享受当晚的一切，也特别感谢华小退休校长邀请他们过来，也籍此感谢热心华教人士，各同道若有任何指教，他们必很乐意聆听，有办不好之地方，各前辈多多指教。

兹将斗湖华小退休校长暨高级助理协会第十届(2017-2018)理事名单列下:主席:周伟嵩。副主席:黄仕平。秘书:黄仁意。财政:彭国华。理事:刘施美，钟惠春，林伟光，何国良。公关:黄昱旺。稽查:郑炳明。(14)