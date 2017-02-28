福建会馆青年团妇女组大会 池必德冀大力招收年轻人

(本报斗湖二十七日讯)斗湖福建会馆青年团第二十二届(2016-2017)第一次团员大会暨妇女组第十四届(2016-2017)第一次组员常年大会日前在本坡一著名餐厅成功召开。

该会主席池必德向青年团致词时表示感谢团长及青年团在去年几项大型活动并出色完成，但必须要大量吸引年轻人进来，除了为青年团和会馆服务，也要记得为未来的接班人作安排，因为年轻人必须上理事会服务，让会馆大力倡导年轻化，也坚决往年轻化发展，思维必须改革进步，简化旧有模式，他本身就是青年团做到主席，所以对接班人的安排是坚持年轻化和现代化。当然，青年团是会馆的活动推手，希望他们在新一年大力招收福建年轻人，为斗湖福建会馆的发展一起努力。

在勉励妇女组时他表示，将关心妇女活动及促进康乐活动，在新的鸡年大家要强化活动范围，理事会必定为妇女组作强大后盾，他非常感谢妇女组在去年的亮眼表现，希望今年继续努力，他会以他们为傲。

林添兴感谢大家支持

青年团团长林添兴致词时表示，时间过得真快一年一度的常年大会又到来，在这里他感谢各位理事的协助尤其是他们的主席团出钱又出力，也不忘各青年团付出了他们的时间，金钱来使今年的活动顺利完成，他在此感谢各青年团们。

最后，若青年团有做到不完善的地方，还请各理事，妇女组，青年团员多多指教以便他们今年的活动能做得更好。

妇女组代主任林妹妹致词时表示她要感谢理事会全体理事同仁的鼎力资助与督导，青年团的协助配合，妇女组执委及组员们在过去一年给予她的支持及协助，同心协力，任劳任怨，出力又出钱，使妇女组能够顺利通畅的举办各项活动，并取得良好的口碑。

当晚的常年大会主要是报告一年来举办的活动，并借此平台让大家聚集一堂，让大家给予宝贵的意见及建议，群策群力，使妇女组可以成为一个出色的团体。

她说，妇女组的会员人数不够多，为免有青黄不接之困扰，她也希望执委及组员们能多多推荐或鼓励更多同乡姐妹进来这个大家庭以壮大妇女组。

福建会馆京狮团慰劳宴 梁子康感谢赞助人方金花

(本报斗湖二十七日讯)斗湖福建会馆昨晚于金都大酒店举行京狮团慰劳宴，该会理事及拿督方金花均有出席。

斗湖福建会馆主席池必德致词时表示感谢青年团团的努力支持京狮团，练习也至少有数个月，虽然费用大，但会馆理事，同乡们也会给予大力支持，有很多的赞助者而最大的赞助者是拿督方金花，感谢她的热心在金都这麽好的环境宴请及进行京狮慰劳宴，感谢青年团及京狮团的付出。

京狮主任梁子康致词时表示，他非常感谢大家出席当晚的京狮慰劳宴，也特别感谢赞助人拿督方金花女士。

他要感谢许多赞助商对京狮团的支持，分别是该馆主席池必德乡贤，署理主席颜福周乡贤及副主席这建忠乡贤，他们分别赞助了该馆北京狮狮头四只。TSH Sdn Bhd赞助一百件T恤, Tan Bee Guan及Simbolik Harmony Sdn Bhd赞助罗哩让他们在这新年里能够完成带领京狮团向各乡亲拜年，另外，他也要特别感谢在主席池必德及署理主席颜福周的带领下，他们成功的去到仙本那与几位在仙本那的乡亲们拜年，整个新年里，他们总共出了84埸采青，谢谢该馆理事，妇女组及青年团的支持。(14)