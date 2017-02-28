陈氏宗亲会金鸡报喜迎新春晚宴 陈礼荣吁宗亲子弟入会 陈汉杰：促进友谊联系

( 本报斗湖讯)沙巴颖川堂陈氏宗亲会斗湖分会二十五日晚上于本坡著名餐厅成功举办2017丁酉年金鸡报喜迎新春晚宴。

当晚宴开三十三席约有三百余人出席参与其盛，晚会节目有大合唱，独唱，合唱，派红包，游戏节目及幸运抽獎等。

该会主席陈礼荣致词时表示，该会每年举办年欢晚会，这不仅仅是一种仪式，一种参与，而是华人传统文化的传承，血脉相连，发扬宗族的精神。

除此之外，姓氏文化是中华民族传统文化中极富特色的一个重要环节。血缘姓氏是联结民族的重要纽带，天下华人“同根同祖”这一事实是不可否认的，从情感上说，姓氏徽号也是凝聚全世界华人的一面旗帜。“寻根”也是中华民族固有的一种传统心态，中国人自古以来就有一种根深蒂固的“认祖归宗”的传统，要把自己血缘上的来龙去脉搞清楚，而宗亲会的成立也具有了促进宗亲们之间团结的实际意义。

世界各地宗亲会组织的宗旨就是：“联络宗谊，敦亲睦族”。世界各地宗亲组织自成立以来，都秉承祖训，以“族训”、“家规”教育子孙后代奋发向上，力主各地宗亲安定团结，遵纪守法，互相帮扶，团结合作，发展经济，建设美好的生活。

今年仍然是一个充满变数和挑战的一年。阳光总在风雨后，我们必须冷静和从容地面对这些经济方面的起起落落，继续朝正确的方向前进。这样一来，当经济情况好转时，而这样的时刻也一定会到来，我们才能继续取得繁荣，看见光明。

今次的联欢晚会不仅仅是为了增进宗亲们彼此的了解、联系宗谊，更重要的是共同研讨如何更好地开展宗亲文化活动，团结广大宗亲继承发扬优秀传统文化，为宗亲会大家庭的和谐作出贡献。

该理事会有一个概念，希望能够设立一个百万元的创业基金，以协助宗亲们的创业基础。金钱上，以该会的顾问及拿督宗亲们，在财力上是可行的。而最重要是基金的管理上，需要有专业的知识，所以我呼请宗亲们的子弟，一同加进这个大家庭，一起创立一个百万元的创业基金。贡献你的知识，协助该会，为会员们寻找出路。

宗亲会的成果，必将有力推动宗亲文化的传承和交流。他希望各个宗亲要有梦想，不甘平庸，脚踏实地，努力工作，满怀信心地为宗亲会的伟大复兴奉献他们的智慧和力量。

在现今的社会政治经济环境不断改变，经过了各种的风雨历程，纵情会亦与时并进，融旧贯新，众志成诚，为宗亲会谱写出崭新的篇章。

筹委会主任陈汉杰致谢词时表示，陈氏宗亲在各宗亲和会员的关怀下，已经走了多年的风雨历程，希望透过当天的联欢晚宴，能够让当天到埸的每位宗亲都感受到新年气息。

他说，当天他们希望举办这样一个的联欢晚宴，能增进宗亲们彼此间的了解，加深彼此间的友谊及联系。

他也不忘感谢赞助当晚晚宴的主席礼荣宗亲，青晃宗亲，新来宗亲，拿督志新宗亲，拿督玟生宗亲，拿督杨志辉，映雪宗亲，胜坤宗亲，雄华宗亲，贵和宗亲，来喜宗亲，值富宗亲，当然他也不忘感谢顾问团，妇女组及青年团的协助以让晚宴顺利进行。(14)