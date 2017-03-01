一個人也可拍婚紗照 台28歲癌末女圓夢

(台北1日訊)今年28歲的台灣女子陳泊羽，跟每個同年齡的女子一樣，都有着類似的夢想，就是擁有一份穩定的工作，事業上有所成就，接着便是結婚步入家庭生活，但老天卻為她另作安排。

2013年當泊羽24歲時，摸到乳房有硬塊，到醫院檢查發現是原位乳癌，當下泊羽頓感晴天霹靂，無助地跟母親醫院抱頭痛哭。之後她積極地面對各種治療包括化療，經過兩年多的治療，以為經已痊愈，誰知前年發現癌症復發，且癌細胞已擴散到骨骼，癌症已進入末期。

心情一度跌落谷底的泊羽，身體雖不斷承受劇痛，卻仍然堅強地透過自拍口述繪本影片，分享抗癌過程，希望藉此鼓勵癌患者不要擔心懼怕。泊羽表示自己以前膽小、依賴性強，做事經常猶豫不決，但當知道自己的癌症已步入四期時，感覺「半隻腳已踏進棺材」，於是決定列出人生清單。她還樂觀地指這是上天給她的「禮物」，讓她覺得離死亡這麼近，更要好好珍惜生命餘下的時間，把以前沒做或不敢做的事都一一完成，不要留下任何遺憾。

泊羽就如一般女孩子都夢想結婚穿上婚紗，之前她一直在等有人可以讓她穿上婚紗，但生病之後就發覺，其實一個人也可以穿上婚紗。於是她去年生日時，選了兩套禮服及白色婚紗拍了一輯夢想中的婚紗照，將自己最美的一刻留下。

泊羽近年又趁身體情況還可以的時候考取駕照，開車載朋友出遊。疾病不但沒有打敗她，反而讓她變得更強大和勇敢。泊羽今年的願望是帶着媽媽一起遊峇里島，度過一個屬於母女的「蜜月」。