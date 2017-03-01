台泰警方聯手偵辦 曼谷破獲醫保卡詐騙集團

(台中1日訊)台灣刑事警察局第二大隊偵查第一隊與台中市政府警察局第六分局偵查隊，與泰國警方進行跨境合作，循線破獲設於泰國曼谷的一處詐騙機房，逮捕台籍與大陸籍集團成員共10人。警方指出，該集團以「假冒醫保中心，稱受害人涉嫌重覆申辦醫保卡詐領保險金」等名義詐騙，還將教戰守則輸出到泰國，從去年7月至今估計已獲利逾千萬元（新台幣.下同）。

近年來，大陸針對詐騙刑度不斷提升，很多原設在大陸的詐騙機房，因犯罪集團擔心嚴刑峻罰，逐漸轉移到東南亞、泰國和馬來西亞等國家，成為詐騙集團新基地。警方調查，36歲的林姓主犯，去年7月招攬旗下詐騙成員，先在台中市西屯區漢翔路段，以每月4萬元租金承租一處工作室，又向外國承租電訊話務及設立VOS群呼群發系統平台後，再轉承租給泰國境外詐騙機房使用。

台中警六分局偵查隊指出，林男配合詐騙集團，因其對象主要為大陸民眾，還竄改顯示可辨識的地區，以「假冒醫保中心，稱受害人涉嫌重覆申辦醫保卡詐領保險金」等名義訛騙。受害人接到詐騙電話時，不知電話由海外打來，陷於慌亂之際，便將名下帳戶存款轉帳至指定戶口，很多人發現時，錢早已被騙徒提領一空。

專案小組接獲情報後，先破獲詐騙集團設在台灣的話務機房，再與泰國警方合作，長期跟監、蒐證，待時機成熟，即破獲位於泰國曼谷市的詐騙機房逮人。其中台籍張姓疑犯已遣送回台，警方昨天完成訊問，全案移請台中地檢署偵辦。

台灣警方表示，台泰聯手破獲跨境詐騙集團，逮捕台籍與大陸籍疑犯共10人，查扣大批受害人資料、教戰守則、詐騙話務系統電腦、詐騙音檔、提款卡、存摺、奧迪及BMW等房車、K仔（氯胺酮）、毒咖啡包及現金63萬餘元等證物。估計該集團在8個月內，獲利超過千萬元，成員平時都開進口房車代步，出手闊綽。