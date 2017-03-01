台湾酒驾讲习新制上路 再犯者赴殡葬处上课

根据台湾新的酒驾讲习规定，酒驾初犯者“酒驾专班”讲习时数从4小时增为6小时，酒驾再犯者“酒驾再犯专班”上课时数，从1天6小时增为2天12小时。

酒驾再犯者还要另接受“震撼”生命教育，将安排到创世基金会、监狱、殡葬处等处实地教育，见证因酒后驾车导致伤残的当事人、家属、受刑人案例及现身说法。

台“公路总局”说，一般酒驾专班课程包含“驾驶道德交通法令高、快速公路行驶要领”、“车辆保养安全防御驾驶肇事预防与处理及法律责任”、“影片倡导”、“酒精对人体健康之心理及医学分析”、“酒瘾预防与治疗及问卷调查”。

酒驾再犯专班课程第一天课程包含“交通法令与安全驾驶”、“肇事预防与处理与肇事逃逸的法律责任”、“酒驾生命教育”，第二天课程包含“酒驾实地教育”、“如何戒酒”、“戒酒案例分享”、“酒精对人体健康之心理及医学分析”、“酒瘾预防与治疗及问卷调查”等。

台“公路总局”表示，应接受道路交通安全讲习的违规驾驶人，若无正当理由，不依规定参加者，将处新台币1800元罚锾，经再通知依限期参加讲习，逾期6个月以上仍不参加者，将吊扣驾驶执照6个月。