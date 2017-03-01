楊潔篪晤美國務卿 討論經濟及朝鮮問題

(中新社华盛顿1日电) 正在美國訪問的中國國務委員楊潔篪，當地時間周二首度與美國國務卿蒂勒森會晤，雙方會談近一小時，討論到朝鮮核計劃及經濟互惠等兩國共同關心的議題。

美國國務院指出，雙方除討論維持及推進中美之間的互惠經濟關係外，又確認具建設性的雙邊關係及定期高層接觸，對中美兩國的重要性，另外討論了朝鮮核問題等共同關心的議題。楊潔篪又邀請蒂勒森訪問北京，蒂勒森表示感謝，說有意在近期展開訪問。

中國媒體的報道則指，楊潔篪表示，中方願同美方一道，按照兩國元首達成的共識，秉持不衝突、不對抗、相互尊重、合作共贏原則，加強高層及各級別交往；深化雙邊各領域交流合作，拓展國際地區和全球問題上的溝通協調，尊重彼此的核心利益和重大關切，推動中美關係持續健康穩定發展，惠及兩國和世界各國人民。

蒂勒森則稱，兩國元首為美中關係發展確定積極的基調。美方願同中方共同努力，從更廣闊的角度看待兩國關係，加強高層對話與交往；不斷拓展各領域合作，通過協商妥善處理敏感問題，使美中關係取得更好發展，為促進國際和地區和平繁榮多做貢獻。

有台灣傳媒守候在國務院外，在楊潔篪離開時詢問他與蒂勒森的會談情況，以及雙方是否觸及台灣問題，楊潔篪僅揮手微笑致意，未予回覆。