民进党“去蒋”是为“台独”铺路 洪秀柱吁蔡当局悬崖勒马

香港中通社台北1日电)民主进步党执政当局在“二二八”事件70周年之际，针对《中正纪念堂管理处组织法》提出修正，将修法处理蒋介石铜像处置等议题。中国国民党主席洪秀柱1日表示，“去蒋”实际上就是“去中国化”工作的核心部分，从而为“台独”做好政治铺陈。她再次郑重呼吁蔡当局悬崖勒马，停止这种台湾社会集体自残的行为。

“二二八”事件70周年，不同阵营民众2月28日在中正纪念堂发生抗议、烧旗帜的情况，各地也出现破坏蒋介石铜像的事件。

洪秀柱1日下午主持中常会，在常会开始之初针对“二二八”事件70周年纪念发表声明。

洪秀柱表示，过去国民党执政，秉持台湾不能再分裂、族群不应再对抗的宗旨，做了各种努力，包括道歉、补偿、立碑、成立基金会等，希望让“二二八”和解。

洪秀柱称，“二二八”的阴影已盘据台湾70年，再次当家、完全执政的民进党不思如何弭平伤痕，继续将“二二八”当作政治提款机，从以往炒作当作选举利益，转变成现今以转型正义为名、行政治整肃为实的政治追杀。

洪秀柱指出，民进党现在的焦点是“去蒋化”，透过把蒋介石丑化为纳粹希特勒的方式，彻底清除李登辉执政前，“中华民国”在台湾的所有符号，实际上就是“去中华民国”、“去中国化”的核心工作。

洪秀柱说，民进党透过“去蒋化”的过程，塑造“中华民国”是一个外来政权，迫害屠杀人民，从而为“台独”的纯化工作做好所有政治铺陈，国民党予以强烈谴责，并呼吁当局悬崖勒马，停止让台湾社会集体自残。台湾社会不应陷入仇恨、落入冤冤相报的循环，“台独”必将为台湾带来灾难性的后果。

洪秀柱呼吁蔡英文不要再执迷不悟，无视经济民生，将“去蒋”、消灭国民党的种种作为摆在第一优先，否则只是证明这一切作为都是为了掩饰施政无能，而利用意识形态来维持政权，将彻底让人民失望。

此外，国民党主席参选人潘维刚当天上午也透过新闻稿表示，“二二八”是台湾历史上不可抹灭的伤痛，民进党不应该将“二二八”当成提款机，用人民的伤痛、社会意识形态的对立等手段来获取最终的政治利益。（完）