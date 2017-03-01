特朗普首次国会演讲阐述执政方针 要求动用万亿美元搞基建

(中新社华盛顿1日电) 美国总统特朗普当地时间2月28日晚间在参众两院联席会议上发表上任后的首次国会演讲，从税改、移民、基建、医保、教育、打击犯罪、财政预算和外交等九大方面阐述立法愿景，绝大部分篇幅都聚焦于美国内政，强调“美国优先”。

按惯例，新任美国总统会在当选第二个月受邀到国会发表演说，其形式内容与国情咨文类似。

在宣称要重启美国经济发动机时，特朗普说要让公司在美国更容易做生意，同时让它们更难离开美国，并暗示要对进口到美国的商品提高关税。他说自己坚信自由贸易，但更要所谓“公平贸易”。

对于从竞选到上任之初一直争议不断的移民问题，特朗普重申了在美国南部建墙的承诺，并强调“真实和积极的移民政策改革”，称其目标是为了增加美国人就业和工资，加强国家安全并尊重法律。

在国家重建方面，特朗普请求国会同意一万亿美元的基建投资，并称其基本原则就是买美国货、雇美国人。

演讲中，特朗普再次呼吁废除和取代“奥巴马医保”，并为新的医保法案提出五项原则建议。在教育方面，他号召国会通过一项法案，让贫穷的年轻人能够自由选择适合的学校。

在谈到打击暴力犯罪时，特朗普强调既要支持执法人员，也要支持受害者。他还宣布已下令国土安全部成立一个移民犯罪受害者办公室，并向在现场的数名受害者家属做出追求司法公正的承诺。

在增加国防预算问题上，特朗普并未像他此前所说的披露相关细节，只是声称将重塑美军，并增加退伍军人基金。他向在也门阵亡的海军陆战队队员威廉·瑞恩·欧文斯的遗孀致敬。

在外交政策方面，特朗普重申了对北约的支持，但同时也要求盟国履行相应的财政义务。特朗普强调，“我的工作不是代表世界，我的工作是代表美国”。

纵观当晚一个多小时的演讲，特朗普持罕见的“光明基调”，与此前他在竞选和就职演说时迥然不同。

“我们国家破碎的一切都可以修复。每个问题都可以解决。每一个受伤的家庭都能得到治愈和希望。”在给美国人描述了一个安全繁荣的前景后，特朗普称九年后庆祝美国建国250年时，人们会发现他发表演说的这个夜晚是美国翻开伟大新篇章的开端。（完）