蔡英文新军事战略曝光 “爱国者飞弹连”将进驻花东

(香港中通社台北1日电)台军1日送台湾“立法院”的业务报告中，首度公布蔡英文上任后的新军事战略，将从过去“防卫固守，有效吓阻”调整为“防卫固守，重层吓阻”。此外，报告首度公开证实，“爱国者飞弹连”将进驻花东地区。

据台媒消息，“立法院”外事及防务委员会2日将邀请防务部门首长冯世宽进行业务报告。根据已经送呈的报告指出，前瞻中共战略转型及新式武器装备投入，台军藉由革新演训作法、灵活兵力调整及扩大军种交流等作为，强化各项战备整备。

报告提及大陆近年来“辽宁号”航母编队与轰6K型长程轰炸机分别从事跨海区远海训练；海军三大舰队亦编组舰船分赴东海、南海、东印度洋及西太平洋从事战备巡逻与长航训练，展示其远距兵力投射与反介入实力。

台军表示，因应情势发展，将依“防卫固守，重层吓阻”战略指导，积极推动机舰自造，并持恒掌握敌情动态，落实战备整备，希望有效肆应各种威胁挑战，维持区域稳定。

为了强化联合防空作战效能，台军表示将原属于参谋本部的防空飞弹指挥部移编空军司令部。空军同时辖有防空飞弹指挥部、防空炮兵指挥部两个防空单位。

当天，空军司令沈一鸣主持指挥官布达及授旗、授印仪式后，防空飞弹指挥部正式移编到空军司令部辖下，预计年底完成整并。

报告并指出，适切调整“爱国者飞弹连”进驻花东地区，藉年度战备演训验证执行成效，以确保防卫作战有效遂行。

据报道，防空飞弹指挥部目前辖有3个飞弹群，下设多个飞弹营，防空飞弹指挥部有“爱国者三型”、“鹰式飞弹”等防空飞弹，并有一定数量战术反制飞弹及“雄二E巡弋飞弹”。（完）