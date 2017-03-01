IS威脅血洗中國 兩會前反恐措施升級應對

(北京1日訊)全國人大政協「兩會」舉行在即，傳出回教極端組織「伊斯蘭國」（IS）威脅要在中國發動「血洗成河」的恐襲。當局近日在全國各地加強維穩措施，首都北京保安全面升級，裝甲車與官兵在街上巡邏。另外，「反恐前線」新疆舉行多場反恐維穩誓師大會，部分地區實施戒嚴，並推出新規限制「非法宗教活動」，伊斯蘭教活動亦成為官方「眼中盯」。

北京、新疆已先後實施「一級安全響應」，街上有裝甲車巡邏，在各級黨政機關、學校、醫院等地部署警力24小時當值。北京全市禁飛無人機等12類航空器，天安門廣場對開200公里半徑範圍內禁止任何飛行活動，乘長途巴士要實名購票。

新疆前日則舉行萬人反恐維穩誓師大會，武警司令王寧上將更親身坐鎮指揮，動用直升機及徵用民航客機運載數千武警官兵分赴阿克蘇、喀什、和田等地執行反恐任務。另據境外傳媒消息，新疆強制落實26條非法宗教細則，全面限制伊斯蘭教、藏傳佛教等非官方批准的宗教活動，包括不准未領結婚證人士以唸「尼卡」等伊斯蘭結婚儀式結婚，不准未經批准擅自進行「活佛轉世」，以及跨地區進行活佛轉世靈童尋訪、認定。當局已派人到鄉鎮傳達上述規定。