一帶一路用錢買影響力？ 王國慶：成果惠及世界

(北京2日訊)全國政協十二屆五次會議新聞發布會，今日下午3時在北京人民大會堂召開。政協新聞發言人王國慶在場向中外媒體介紹今次大會有關情況，並回答記者提問。在回應「一帶一路」是否「用錢買影響力」時，王國慶稱，「一帶一路」成果惠及世界，目前已有百多個國家和國際組織參與，有40多個國家和國際組織與中國簽署合作協議，在沿線20個國家已建設了56個經貿合作區，累計投資逾180億美元（約1404億港元），為東道國創造了超過10億美元（78億港元）的稅收，以及超過16萬個就業崗位。

王國慶在會上先表示，大會將於明日下午3時在人民大會堂開幕，13日上午閉幕。大會的主要議程是聽取和審議全國政協常委會工作報告和提案工作情況的報告，審議通過政協十二屆五次會議政治決議等決議和報告；列席十二屆全國人大五次會議，聽取並討論政府工作報告、最高人民法院工作報告、最高人民檢察院工作報告等其他有關報告，以及討論《民法總則》的草案。

在回答記者提問時，王國慶稱，去年在全球復甦乏力的背景下，中國經濟增長6.7%，生產總值突破70萬億人民幣大關，增速重返世界主要經濟體之首。過去一年，中國迎難而上，推動經濟保持中高速增長，經濟發展質量和效益進一步提升，對世界經濟增長貢獻率達33%，帶來更多投資、更多產品。他強調，中國經濟總體緩中趨穩、穩中向好，但仍要繼續圍繞發展，相信新一年中國經濟仍是世界經濟最強的發動機。

王國慶又指，2016年，中國「精準扶貧」做了很多工作。今年，中國將會對扶貧的實施情況進行監督，實施「精準扶貧」的意見和建議，保證各項「精準扶貧」、「精準脫貧」落到實處，為再脫貧1千萬的目標貢獻力量。

而對於中國會否為了經濟增長而放緩改革、放慢調結構的步伐的提問，王國慶表示，穩中求進是一直以來的總基調，中國的改革只有進行式，沒有完成式；中國改革的步伐不會放緩，而是會走得更加穩健。

在回應「一帶一路」是否「用錢買影響力」時，王國慶指出，「一帶一路」是世界性事業；「一帶一路」來自中國，但成果惠及世界。目前「朋友圈」不斷擴大，已有百多個國家和國際組織共同參與，有40多個國家和國際組織中國簽署合作協議，在沿線20個國家已建設了56個經貿合作區，累計投資逾180億美元，為東道國創造了超過10億美元的稅收，以及超過16萬個就業崗位，有力地促進了中國企業「走出去」。全國政協對「一帶一路」展開了大量研究和調研，今年還將就深化「一帶一路」人文交流做更多工作，諫言獻策。

此外，王國慶又指，去年「振興東北」是政協重點議題之一，今年政協依舊會不斷為其謀良策、「出強招」。另由於去年中國農民人均可支配收入