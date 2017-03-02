不忍母親操勞工作 浙孝順女放假幫忙掃街

(浙江2日訊)浙江衢州的15歲女童萬婷霞，為了幫助患有腿疾的母親，自4年前開始，每逢周末、假日都外出為母親分擔清潔工的工作，讓母親能早點下班回家。萬婷霞的孝行，不止感動不少網民，她的同學路過時，亦會主動幫忙撿拾垃圾。

萬婷霞在衢州某中專就讀一年級，平日住在校內宿舍，每逢周末、假日才能回家。在其他同學都趁周末睡到日上三竿的時候，萬婷霞就會準時6時正起床，騎上清潔工的三輪車，載着母親前往3公里外的廣場打掃衞生；待10時半上午班結束，萬又會載着母親回家，下午再來，直至17時半完成一天的工作為止。起初，萬曾擔心在撿拾垃圾被朋友看見，但目睹母親的艱辛後，毅然決定將這責任背在身上。

「媽媽50歲了，是廣場的保潔員。廣場的衞生平時還好，但周末人多，媽媽的腿有殘疾、行動不便，一個人很難應付。」萬婷霞的母親當消潔工人已經7年，惟在4年前某日下班時，不幸遇上交通意外，行動不便，萬就決定要幫母親一起工作，「這樣她可以輕鬆一點，早點回家。」萬又表示，父母給予她的愛護，其實一點也不比別的家庭少，有好吃的總留給她吃，她提的要求也會盡量滿足，故「作為女兒，我幫她是應該的」。