今年兩會首虎 港澳台僑委主任孫懷山受查

在2017年全國兩會舉行前夕，全國政協十二屆五次會議新聞發布會剛剛結束，中紀委今日下午5時隨即公布，十二屆全國政協常委、港澳台僑委員會主任孫懷山涉嫌嚴重違紀，目前正接受組織審查，成為最新下台的正部級官員，也是今年全國兩會首名受查的高官。

其實在官方正式公布孫懷山受查前，內地早已傳出孫懷山因涉嫌貪腐被調查的消息。海外媒體曾報道，孫懷山在春節假期後因涉嫌貪腐被中紀委調查，而全國政協港澳台僑委員會副主任鄭立中，日前則已因違紀被撤銷政協委員職務。孫懷山最近公開露面，是去年12月16日到澳門出席一項聯誼活動。

現年64歲的孫懷山是江蘇連水縣人，曾任共青團中央辦公廳副主任、主任，1994年調入全國政協機關，先後任行管局局長、機關事務管理局局長，1999年升任全國政協常委兼副秘書長，2013年再升任常務副秘書長兼機關黨組書記，躋身正部級；及至去年8月卸任副秘書長，轉任港澳台僑委員會主任；孫懷山也是中共十八屆中央委員。