仙本那中央巴刹落成 颜少华：带动地方发展

（仙本那1日讯）仙本那县级中央巴刹的兴建将能进一步带动当地经济的发展，尤其生产海产与农业的当地，有助于把仙本那区推向更欣欣向荣的方位。

仙本那中华商会会长拿督斯里邦里玛颜少华太平局绅表示，自去年起前来观光仙本那的海内外游子人数大增，新中央巴刹的落成将能提供予本地甚至游客选购海产与水果的好去处。

他相信，该商会会员以及当地三千名华裔亦能在此发展计划中受惠，毕竟从事旅游、海产以及农业的当地华裔亦不少。

基设还有待提升 首长允尽力争取

「无疑仙本那市镇尚有许多基设有待提升，这包括道路和市镇美化，但在首席部长拿督斯里邦里玛慕沙阿曼的领导之下，我们看到仙本那区基本设施已获得逐步改善和增设，包括了去年开始兴建的仙本那区综合体育馆，这是不容置疑的。」

也是沙闽中华总商会总会长的拿督斯里邦里玛颜少华太平局绅，是在受邀出席由首长拿督斯里邦里玛慕沙阿曼主持的仙本那中央巴刹动土礼后，向媒体表示上述。

他表示欣慰，首长在其演词中矢言将会向首相拿督斯里纳吉反映仙本那市镇极须提升及规划其道路的意愿，并将会尽力争取联邦拨款，以尽快实行这项计划。

他说，而该市镇的主要道路迄今仍然是单程道路，这造成了每日塞车的情况，这有碍于当地经济健全发展。

较早时，拿督斯里邦里玛颜少华太平局绅也随同首长拿督斯里邦里玛慕沙阿曼出席由仙本那县议会会议厅进行的闭门汇报会。并在期间与副首长兼工业发展部长拿督斯里邦里玛陈树杰局绅、特别事务部长拿督张志刚局绅、地政房屋部长拿督斯里哈芝哈芝芝、副财长拿督兰里马拉哈班等寒暄交流。

近廿名仙本那中华商会理监事在拿督斯里邦里玛颜少华太平局绅的率领下，出席了这项活动。

张志刚访仙区党部 与区理事探讨时局

（本报1日讯）自由民主党主席兼本州特别事务部长拿督张志刚局绅，在党中央宣传主任郭育健局绅陪同于二月二十七日莅临仙本那访问。当晚与该党新那浪区部理事们共用晚餐。自由民主党新那浪区部主席赖辉明，署理主席李添财，副主席潘团祥与赵蔼华，秘书沈观泰，财政李观祥，宣传主任李义福，理事罗伟和甲必丹，王奂程甲必丹，云天赐，华社领袖拿督周燕山与潘锡作均出现该晚宴，党主席拿督张志刚局绅向出席之区部理事们分析与探讨目前沙巴州的政治局势，理事们也纷纷提出意见与看法，大家互相交流，气氛融洽。党主席拿督张志刚局绅特别呼吁新那浪区部理事与党员们作好准备，大家同心协力配合巫统仙本那区部代主席兼新那浪州议员拿督斯里哈芝那西的领导应对来临的国州大选。

在二十八日上午，也是本州特别事务部长的拿督张志刚局绅在新那浪区部主席赖辉明，秘书沈观泰等理事陪同出席仙本那新巴杀的动土礼。斯项新巴杀动土礼仪式假民众大会堂举办，恭请州首席部长拿督斯里邦里玛慕沙阿曼主持。众多州内阁部长，国州议员，政府部门首长，社会贤达，巫统与国阵成员党党员均踊跃出席，为数约四千人，场面异常热闹。(14)