反腐續成全國兩會焦點 25人大涉違法被罷免

(北京2日訊)全國政協及人大「兩會」會議，將分別在明日（3日）及下周日（5日）開幕，反腐倡廉、治理污染、民生問題今年繼續成為外界關注的焦點，另有指今年兩會將審議民法總則草案，首次將虛擬財產納入法律保障範圍。而在過去一年，至少30名全國人大代表辭去或被罷免代表資格，其中25人涉嫌違紀違法。

全國人大常委會最新通過關於個別代表的代表資格報告顯示，目前第十二屆全國人民代表大會實有代表2924人。自去年全國兩會結束後，至少有55人新增或補選為全國人大代表；30人辭去或被罷免全國人大代表資格，其中25人涉嫌違紀違法；有5名全國人大代表去世；遼寧有45名全國人大代表因拉票賄選被確認當選無效。

而在全國政協方面，截至上月24日，本屆全國政協委員2216人，近一年來，全國政協先後增補委員9人，撤銷委員資格8人，另有7人因工作及個人原因請辭。

另外，近年來，關於虛擬財產的糾紛層出不窮，遊戲帳號被盜等案件頻發，而當下對於各類數據訊息以及QQ幣、網絡遊戲裝備等網絡虛擬財產，應當如何確定其權屬，以及如何保護，顯得重要而迫切。

有內地學者認為，在現行法例下，虛擬財產被盜只能透過合同法、物權法等法例處理，但少有成功例子。全國人大常委會將審議民法總則草案，當中將比特幣、遊戲幣、遊戲裝備等虛擬財產納入權利範圍，但因為對虛擬財產的定性有爭議，所以未有具體作出規定。