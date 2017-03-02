台湾桃园机场捷运正式通车营运

（中新社台北2日电）历经20余年，连接台湾桃园机场与台北市的机场捷运2日正式通车营运。

这一机场捷运路线范围涵盖桃园、新北、台北三市，整个工程于1996年启动，后因资金及周围开发等原因“流产”。2002年后当局收回并再次开工，计划于2010年完工，但因直达车方案、信号达成率等延误，工程严重滞后，通车时程已变更6次，并超出预算。

2日上午，桃园机场捷运通车典礼在台北车站举行。记者看到，车站内的直达车月台上，有不少乘客特地前来拍照留念。

“等了20年，终于可以坐上机场捷运了。”台北市民谢先生告诉记者，他与老伴专门带着孙子从新北市中和区坐了40分钟巴士来到台北车站，就为了体验机场捷运，并参观一下机场。

据了解，桃园机场捷运全程50多公里，列车分直达车和普通车两种，直达车自台北车站行驶至桃园机场，需时约35分钟，票价160元新台币；普通车则会21站各站皆停，全程约70分钟，票价为30至160元不等。列车上将提供免费的4G网络。

在台北工作的黄劲嘉当天从上海出差回来，从桃园搭乘机场捷运返回台北。他说，机场捷运票价虽然比巴士略贵一些，但搭乘方便、舒适，而且第1个月票价5折优惠，非常划算。

记者在台北车站看到，有乘客现场提前办理登机和行李托运手续。

据桃园机场官网消息，目前共有中华航空、长荣航空、立荣与华信等四家航空公司在台北车站提供预办登机服务。

桃园机场捷运公司董事长刘坤亿2日透露，此前机场捷运为期1个月的试营运期间，有逾140万人次搭乘，已通过测试与考验，安全且稳定。

随着桃园机场捷运正式营运，台北、新北、桃园三市联系将更密切。台北市长柯文哲、新北市副市长李四川、桃园市长郑文灿当天均提及，机场捷运将有助于打造沿线生活圈，推动三市经济、社会、旅游观光的发展。

但也有民众认为桃园机场捷运配套应进一步完善。当天搭乘普通车前往体育大学站的范敬华女士告诉记者， 希望机场捷运多增加标识牌，以避免乘客走冤枉路。（完）