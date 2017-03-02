安平福利会年会 颁发学优獎励金

(本报斗湖1日讯)斗湖安平福利会日前成功召开2016-2018年届执委会及第一次(2016年)会员常年大会，会上也颁发2015年度会员子女学业优良獎励金。

大会开始时也为该会名誉主席何玖逝世而默哀一分钟。

该会主席卓添运致词时表示非常感谢会员在百忙中抽空出席2016年度的会员常年大会，今年不是选举年，只有颁发会员子女学业优良奖励金。今年也将在农历八月间举办孝亲敬老晚宴，届时，希望会员们踊跃购票参加。

他说，时间过的非常快，转眼间已是农历新年的尾声了，在新的一年里，他与执委们祝福大家鸡年行好运，天天有转机，身体安康福满满，天天开心乐淘淘。

沙巴州政府拨款予华校及非伊斯兰宗教团体，该会非常荣幸获得RM20,000.00的拨款。这要感谢财政及秘书安排向本州特别事务部长处，拿督张志刚部长申请得来的。也感谢沙巴州政府重视华校及非伊斯兰教团体。

许多华社团体都有缺乏接班人的问题，希望该会会员们能够多关心，吁请年青一辈踊跃加入公会，参与公会活动，帮助推动会务的发展，尤其是每年一度的墓园清洁互助运动，希望家庭成员多多参加。

他称，今年的墓园清洁互助运动，将在3月26日早上七点举办，连同伯公祠清明节前拜祭，到时，希望会员们出席。

他也感谢财政郑贝显赞助一架剪草机给该会，誏墓园工人使用。

最后，他也在此感谢顾问团，年青又能干的执委们及会员们的合作及支持，也不忘祝贺得奖的学子们，步步高升，学业猛进，毕业以后造福社会。

大会也通过大会提案如下：1）案目：于会员大会征求通过，让执委会动用公会现款大约RM 35,000.00左右，去建设墓园的规范计划。案由：要建造墓园后山的永久性砖墙篱笆；建造多两条行人道及伯公祠安装小铁门，以使墓园建设更加完善。

当日大会总共有六十名会员出席而共有二十一位合格学子成功获得獎励金。(14)