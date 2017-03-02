民兴党诗南区部 党员人数破6千

（本报拿笃记者1日讯）沙巴民兴党虽是成立不久的新政党，不过该党高层领袖阵容相当具有强势，选民也似乎对该党充满信心，至今已越来越多选民加入成为党员，单凭该党诗南区部而言，目前的党员人数已达6千余人。

民兴党诗南区部负责人莫哈默丁接受《亚洲时报》访问时表示，该党目前虽然仍是个新成立的政党，成立至今未到2年，但是却受到沙巴选民的大力支持。

他指出，单凭诗南区而言，该党区部日前已发出1万份入党表格，并且成功获得6千多人愿意加入成为该党党员，这显示诗南区选民为沙巴政治前景奋斗的心志非常强，也证明许多选民愿意选择与该党站统一阵线，并肩合作，奋斗到底。

由前乡村与区域发展部长拿督斯里沙菲益为首的沙巴民兴党将于本月4日早上10时，在亚参路地区举行造势活动。届时，党魁拿督斯里沙菲益与一行党高层领袖也将前来会见选民。

莫哈默丁透露，该党目前在党魁及一行领袖的带领下正积极展开全沙走透透活动，主要是让更多选民可以更加清楚该党的存在和奋斗目标，希望可以透过如此的宣传与造势举措可以召集更多选民成为党员。

他呼吁选民届时可以踊跃出席参与活动，也希望会有更多的华裔选民可以出席，因为华裔选民的力量不容忽视，该党要成功就必须获得各族选民的支持，华裔选民也不例外。（19）