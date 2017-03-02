清泉崗8官兵涉一級毒品 台防長：感冒藥反應

(中新网台北2日电) 据台湾《联合报》报道，台军清泉岗基地“撒毒”事件，台湾检方1日公布基地官兵尿捡结果，没有发现安非他命以下的二级毒品反应，反而出现8个一级毒品吗啡阳性反应案例，震惊社会。台当局防务部门负责人冯世宽2日在立法机构受访表示，是这些官兵吃了感冒药后有一些不同反应，不是“安非他命突然间升级到海洛因”。

冯世宽说，由专业角度看这问题，就他所知，官兵们吃了感冒药后会有一些不同反应，不是安非他命突然间升级到海洛因，他会让军医局长给大家答复。

他表示，台湾军中除毒决心要以零为目标非常困难，防务部门会采取很多步骤和提出具体数据，称平常他们就有严密管制，不会影响军心士气和战力。

对于为何有250多人至今尚未验尿？冯世宽解释，这些人目前正处休假在外、长期受训、在外见习。等到他们陆续受训完成、休假回来，都会去验尿。

记者问冯世宽，曾说自己“100分”，现在给部队或台湾空军几分？冯世宽回答：“我想应该是100分，100分‘部长’应该带出100分部队，吸毒不是军中独有问题，而是每年控制到最低程度。”

记者追问，相信他们没吸毒？冯世宽回答，“我应该相信我的部属，彼此要有信心”。