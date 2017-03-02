王国庆回应“南海航行自由” 天下本无事，庸人自扰之

（中新社北京2日电）全国政协十二届五次会议新闻发言人王国庆2日在回应外国媒体提出的有关“南海航行自由”的提问时表示，“天下本无事，庸人自扰之”。

当天，全国政协十二届五次会议新闻发布会在北京人民大会堂举行，王国庆向中外媒体介绍本次大会有关情况并答记者问。

对于美国全国广播公司记者引述报道称中国在南海岛礁部署军事设施，威胁所谓“航行自由”，王国庆指出，中国外交部、国防部的发言人已就有关问题讲过多次。南海诸岛是中国的固有领土，我们在自己的国土上建一些设施，部署一些必要的国土防御设施，这是完全正常的。这是国际法承认的一个主权国家的正常权利。

王国庆说，至于说到威胁其他国家的航行自由，中国有一句老话说得好：“天下本无事，庸人自扰之”。其实中国作为世界上主要的贸易国和最大的南海沿岸国，比任何国家都要重视南海的航行自由和安全。

王国庆指出，个别域外国家炒作“中国威胁航行自由”的说法完全是一个“伪命题”。他说，二战结束后，中国收复南海诸岛那么多年，南海航行自由从来没听说有什么问题。

王国庆重申，中国坚决维护各国依国际法在南海享有的航行自由，我们已经会同多个国家建立了合作机制，以保证南海航道的航行安全。中国在南海诸岛建立的灯塔等民用设施，在保证船舶航行安全和人道主义救援方面，还起到了积极的作用。（完）