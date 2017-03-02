路旁经年堆满垃圾 卫生堪忧有碍市容 柏丹纳大会堂侧支路

（本报拿笃记者1日讯）拿笃诗南路四里柏丹纳民众大会堂十字路口通往西加麦育才小学的支路旁，丢满了垃圾及食物残渣，不但发出恶臭滋生蚊虫苍蝇，更引来野狗觅食，污染环境卫生。

据当地居民称，缺德者在上述路旁丢弃垃圾至今已有经年，但一直不见有关当局关注，形成了一个另类垃圾场。

驾车人士经过都要赶紧关上车窗，免得臭气飘入车内，而且每天都可发现有新的垃圾倒弃在那儿，相信有些人士驾车到来懒得下车，就由车窗顺手往外把打包的垃圾一丢，至使不少垃圾推积到路肩，经野狗觅食翻乱，有些垃圾尤其是塑胶袋散落支路上。

一位驾车人士指出，他每天接送学生上学放学都要经过该路段，党车辆经过一些野狗因为惊慌乱闯出马路，使到他要闪避而措手不及煞车，差一点发生交通意外，有一次他更亲眼看到一位驾车妇女闪避不及撞上乱闯出来的一只大野狗，吓到该妇女脸色铁青，造成车头帮巴受损，而该野狗也被撞断脚而一跛一拐的逃走。

据现场观察，垃圾堆内以装置食物残渣的塑胶袋和保丽龙盒，空塑胶瓶为最，长此下去影响环境卫生，也有碍市容观瞻，希望有关当局展开取缔行动，捉拿垃圾虫，同时在该处坚置不可丢垃圾的告示牌，而那些在该地丢垃圾的缺德者也希望自我反省，不要再到那儿丢垃圾，免得引发传染病，爱护环境卫生，人人有责。（26）