香港特首選舉提名 三人入閘成為候選人

（中央社香港2日电）香港行政長官選舉完成提名程序進入下一階段，確認只有三人「入閘」成為候選人。其中建制派的前保安局局長葉劉淑儀，在經過77天的選舉工程後，只獲極少數選委成員支持，與五年前一樣，再次無緣參與角逐。

而三名獲確認資格的特首選舉候選人，分別是香港前政務司司長林鄭月娥、前財政司司長曾俊華，以及退休法官胡國興，他們分別提交了580、165及180張提名。

香港的特首選舉制度，是參選人要先向由1200人組成的選舉委員會，取得最少150個提名，才能進身下一輪的投票階段，然後再由這1200人，於今年3月26日以一人一票選出下一屆特首，而當選者需要取得最少601票。

林鄭月娥穩操勝券？

林鄭月娥現在取得的提名票，跟當選所需票數只差21票；分析她的提名票來源時，可發現有最少逾一百個親共陣營鐵票，沒有作出提名，意味她手握的得票，極有可能已讓她穩操勝券。

不過，由於提名是需要公開身份，但提票時卻採用暗票，香港政圈消息便指，由於林鄭月娥有中聯辦在背後支持，該機構一直威逼利誘選委支持林鄭月娥，所以不排除有大量選委會把提名跟投票分割，屆時在陣前倒戈。

事實上，五年前香港的特首選舉，當時前政務司司長唐英年便取得較多提名票「入閘」，但最終得票減少了足足逾百票，箇中原因，是以親建制及親共為主的選委會成員，最終還是看北京拍揮棒行事，而背後牽涉的，還包括北京不同派系間的政治角力。

葉劉淑儀黯然犧牲

前保安局局長葉劉淑儀在1日下午召開記者會，宣布停止選舉工程，因為經歷77天努力後，她最終獲得的選委提名票只得數十張，她在失望之餘，也不忘讚揚競選團隊，「他們都是有情有義，我們是戰至最後一兵一卒。」

葉劉淑儀稱自己雖是獨立參選，但她親建制立場非常清晰，她的政綱也全面親北京，包括支持北京在政改中，於普選特首上設篩選機制；她當年任保安局局長時，負責推動針對國家安全的《基本法》23條立法，最終失敗下台，現時她繼續支持立法，她近日也現身支持警察的集會。

諷刺的是，北京2014年頒布就普選而設下的八三一框架，當中就特首候選人設限，表明只可由二至三人入閘，惟數字上，其實可以有最少八人同時競逐，而今次以「第四人」身份爭取入圍的葉劉淑儀，便是北京篩選下的受害人。她在2日早上出席電台節目時表示，相信很多香港市民會受影響，對框架失信心。