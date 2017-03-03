中国成功发射“天鲲一号” 航天科工推进商业航天

（中新社北京3日电）3月3日7时53分，中国航天科工集团公司利用开拓运载火箭，在酒泉卫星发射中心成功发射了新技术试验卫星“天鲲一号”，卫星准确进入预定轨道。

“天鲲一号”由中国航天科工集团公司抓总研制。全国人大代表、中国航天科工集团公司二院副院长马杰当日在北京告诉中新社记者，该卫星主要用于遥感、通信和高功能密度通用卫星平台技术验证试验。

马杰说，“天鲲一号”卫星采用模块化的设计思想，承载可见光、红外、微波等多种遥感和通信有效载荷，可以观测空间碎片，还可快速获取多源遥感信息并在轨处理、分发及应用。

开拓运载火箭是由中国航天科工集团第四研究院研制的一型先进通用固体运载火箭。火箭在太阳同步轨道700公里的运载能力为250公斤，近地轨道运载能力为350公斤。

“航天科工已具备独立自主研制各类典型空间飞行器及平台的能力。”全国政协委员、中国航天科工集团公司副总经理魏毅寅对中新社记者说，成功发射“天鲲一号”卫星，为航天科工推进实施以虹云工程为代表的商业航天计划奠定了技术基础。

为加快商业航天产业发展，航天科工目前正以武汉国家航天产业基地为依托，持续推动飞云、快云、行云、虹云、腾云五大商业航天项目。例如2017年1月用“快舟一号”甲通用型固体运载火箭实现“一箭三星”发射，就采用商业发射合同组织形式，按市场行为运作。（完）