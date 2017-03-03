俞正聲政協工作報告 重申九二反台獨

（中新社北京3日电）全国政协主席俞正声3日在北京表示，2017年将深入开展与港澳同胞、台湾同胞和海外侨胞的团结联谊。

当天，全国政协十二届五次会议在北京开幕。俞正声作全国政协常委会工作报告，谈到2017年主要任务时作上述表示。

报告提到，过去一年全国政协常委会广泛开展联谊交流，加强同港澳台侨同胞大团结大联合。

俞正声强调，2017年人民政协工作要坚定不移贯彻“一国两制”、“港人治港”、“澳人治澳”、高度自治的方针，支持特别行政区行政长官和政府依法施政。及时向港澳委员通报国家经济社会发展情况，组织开展考察调研。围绕庆祝香港回归祖国二十周年举办有关活动。加强同港澳政团、社团及代表人士联谊交往，促进内地与港澳各领域交流合作，推进港澳青少年赴内地体验学习、研修考察，推动爱国爱港、爱国爱澳力量发展壮大。

俞正声指出，要贯彻中央对台工作大政方针，坚持“九二共识”共同政治基础，坚决反对任何形式的“台独”分裂行径。深化政协委员与台湾民意代表机制化交流，加强与台湾基层一线和青年一代交往交流，厚植两岸关系和平发展民意基础。

俞正声表示，要加强与海外侨胞联系，维护海外侨胞和归侨侨眷合法权益。（完）